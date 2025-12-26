В Англії зникли безвісти чоловіки після різдвяного запливу
Двоє чоловіків у південно-західній Англії вважаються безвісти після різдвяних запливів, поліція закликає людей уникати купання на узбережжі.
Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".
Група людей, які вирушили в заплив у південно-західній Англії та зіштовхнулася із бурхливими хвилями.
Поліція Девону та Корнуоллу витягнула кількох людей з води і передала на огляд медикам. Проте двоє чоловіків, віком 40 і 60 років, не були знайдені і вважаються зниклими безвісти.
Увечері 25 грудня поліція припинила пошуки.
Після цього правоохоронці закликали уникати купання на узбережжі.
Також у поліції додали, що цього тижня було оголошено про погіршення погодних умов, через що скасували деякі офіційні та неофіційні запливи. Метеорологи попереджали про пориви вітру до 88-104 км на годину.
На початку грудня у провінції Удіне на півночі Італії двоє чоловіків загинули під час походу в горах, де вони збирали омелу для прикрашання оселі на Різдво.