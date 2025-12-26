В Англії зникли безвісти чоловіки після різдвяного запливу

Двоє чоловіків у південно-західній Англії вважаються безвісти після різдвяних запливів, поліція закликає людей уникати купання на узбережжі.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Група людей, які вирушили в заплив у південно-західній Англії та зіштовхнулася із бурхливими хвилями.

Поліція Девону та Корнуоллу витягнула кількох людей з води і передала на огляд медикам. Проте двоє чоловіків, віком 40 і 60 років, не були знайдені і вважаються зниклими безвісти.

Увечері 25 грудня поліція припинила пошуки.

Після цього правоохоронці закликали уникати купання на узбережжі.

Також у поліції додали, що цього тижня було оголошено про погіршення погодних умов, через що скасували деякі офіційні та неофіційні запливи. Метеорологи попереджали про пориви вітру до 88-104 км на годину.

На початку грудня у провінції Удіне на півночі Італії двоє чоловіків загинули під час походу в горах, де вони збирали омелу для прикрашання оселі на Різдво.