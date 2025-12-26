В Англии пропали без вести мужчины после рождественского заплыва
Двое мужчин в юго-западной Англии считаются без вести пропавшими после рождественских заплывов, полиция призывает людей избегать купания на побережье.
Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".
Группа людей, отправившихся в заплыв в юго-западной Англии, столкнулась с бурными волнами.
Полиция Девона и Корнуолла вытащила нескольких человек из воды и передала на осмотр медикам. Однако двое мужчин, в возрасте 40 и 60 лет, не были найдены и считаются пропавшими без вести.
Вечером 25 декабря полиция прекратила поиски.
После этого правоохранители призвали избегать купания на побережье.
Также в полиции добавили, что на этой неделе было объявлено об ухудшении погодных условий, из-за чего отменили некоторые официальные и неофициальные заплывы. Метеорологи предупреждали о порывах ветра до 88-104 км в час.
