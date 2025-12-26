В Англии пропали без вести мужчины после рождественского заплыва

Двое мужчин в юго-западной Англии считаются без вести пропавшими после рождественских заплывов, полиция призывает людей избегать купания на побережье.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

Группа людей, отправившихся в заплыв в юго-западной Англии, столкнулась с бурными волнами.

Полиция Девона и Корнуолла вытащила нескольких человек из воды и передала на осмотр медикам. Однако двое мужчин, в возрасте 40 и 60 лет, не были найдены и считаются пропавшими без вести.

Вечером 25 декабря полиция прекратила поиски.

После этого правоохранители призвали избегать купания на побережье.

Также в полиции добавили, что на этой неделе было объявлено об ухудшении погодных условий, из-за чего отменили некоторые официальные и неофициальные заплывы. Метеорологи предупреждали о порывах ветра до 88-104 км в час.

В начале декабря в провинции Удине на севере Италии двое мужчин погибли во время похода в горы, где они собирали омелу для украшения дома на Рождество.