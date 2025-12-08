В Італії двоє чоловіків загинули, збираючи омелу в горах

У провінції Удіне на півночі Італії двоє чоловіків загинули під час походу в горах, де вони збирали омелу для прикрашання оселі на Різдво.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.

Інцидент стався удень в неділю, 7 грудня. Група з трьох чоловіків спускалась крутим схилом, коли один із них сперся на гілку, яка зламалася, і впав з висоти близько 30 метрів.

Другий чоловік, який кинувся знайомому на допомогу, також послизнувся і впав. Третій турист, який залишився позаду, негайно підняв тривогу.

На місце події прибули поліцейські та рятувальники, які констатували миттєву смерть обох чоловіків. Їхні тіла евакуювали за допомогою гелікоптера.

За даними італійських правоохоронців, місце аварії було дуже небезпечним: вузький канал, заповнений листям і камінням, має сильний ухил і мало ким відвідується.

Омела вважається традиційною різдвяною прикрасою, яка набула популярності як "гілка поцілунків": люди, які потрапили під неї, можуть поцілуватись.

Як повідомлялось, у результаті сходження лавини на горі Тоск, що в північно-західній Словенії, загинули троє хорватських альпіністів.

В австрійських Альпах наприкінці серпня загинув альпініст із Чехії.