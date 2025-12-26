У Данії поіронізували з намірів Трампа купити Гренландію

Очільник комітету з питань оборони парламенту Данії Расмус Ярлов у соцмережах поіронізував із намірів американського президента Дональда Трампа купити Гренландію.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

"Не те щоб ми були повністю задоволені, але нинішні темпи зростання в Данії є цілком пристойними. Скоро ми почнемо купувати штати США", – заявив він.

Пізніше Ярлов зазначив, що завжди захоплювався штатом Нью-Гемпшир, і навіть висловив зацікавленість Гаваями.

За його словами, жителі Гаваїв самі повинні вирішити, чи приєднуватися їм до Данії, адже США "не зможуть розвивати штат з їхніми великими боргами".

Фото: Х

З моменту вступу на посаду Трампа відносини між Данією та США стали напруженими. Це сталося на тлі того, що Трамп висловив своє бажання захопити Гренландію, багату на ресурси данську територію в Арктиці, посилаючись на "міркування безпеки".

І Данія, і Гренландія наполягають, що острів не продається, і що він сам вирішуватиме своє майбутнє.

Нещодавно служба військової розвідки Данії вперше охарактеризувала США як потенційну загрозу безпеці, посилаючись на політику адміністрації Трампа.

А Трамп оголосив, що призначає губернатора Луїзіани Джеффа Лендрі спеціальним посланцем у Гренландії.