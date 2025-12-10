Розвідка Данії вперше назвала США "потенційною загрозою безпеці"

Служба військової розвідки Данії (FE) у щорічному звіті, оприлюдненому у середу, вперше охарактеризувала США як потенційну загрозу безпеці, посилаючись на політику адміністрації Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

У звіті данської розвідки йдеться, що США все більше надають пріоритет власним інтересам і "зараз використовують свою економічну та технологічну силу як інструмент влади, включно щодо союзників і партнерів".

"США використовують економічну силу, включаючи погрози високими тарифами, для нав'язування своєї волі і більше не виключають застосування військової сили, навіть проти союзників", – йдеться там.

FE також вказує на все більший інтерес США до Гренландії в результаті посилення суперництва великих держав в Арктиці.

Водночас Служба військової розвідки Данії у звіті пише, що основними ризиками для національної безпеки, як і раніше, є Росія та Китай.

Нагадаємо, з моменту вступу на посаду Трампа відносини між Данією та США стали напруженими. Це сталося на тлі того, що Трамп висловив своє бажання захопити Гренландію, багату на ресурси данську територію в Арктиці, посилаючись на "міркування безпеки".

І Данія, і Гренландія наполягають, що острів не продається, і що він сам вирішуватиме своє майбутнє.