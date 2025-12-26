В Дании иронизировали над намерениями Трампа купить Гренландию

Глава комитета по вопросам обороны датского парламента Расмус Ярлов в соцсетях поиронизировал над намерениями американского президента Дональда Трампа купить Гренландию.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

"Не то чтобы мы были полностью довольны, но нынешние темпы роста в Дании вполне пристойные. Скоро мы начнем покупать штаты США", – заявил он.

Позже Ярлов отметил, что всегда восхищался штатом Нью-Гэмпшир и даже выразил заинтересованность Гавайями.

По его словам, жители Гавайев сами должны решить, присоединяться ли им к Дании, ведь США "не смогут развивать штат с их большими долгами".

Фото: Х

С момента вступления в должность Трампа отношения между Данией и США стали напряженными. Это произошло на фоне того, что Трамп выразил свое желание захватить Гренландию, богатую ресурсами датскую территорию в Арктике, ссылаясь на "соображения безопасности".

И Дания, и Гренландия настаивают, что остров не продается, и что он сам будет решать свое будущее.

Недавно военная разведка Дании впервые охарактеризовала США как потенциальную угрозу безопасности, ссылаясь на политику администрации Трампа.

А Трамп объявил, что назначает губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником в Гренландии.