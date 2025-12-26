У метеозондах з Білорусі, які залетіли у Польщу, знайшли кілька тисяч пачок сигарет

Метеозонди, які вторглися у повітряний Польщі із Білорусі 25 грудня, перевозили кілька тисяч пачок незаконних сигарет.

Про це пише Onet, передає "Європейська правда".

Поліція Підляшшя повідомила, що у пакунках, які 25 грудня впали у Гоньондзі, Богушево та Заборово, було понад 4 тисяч пачок незаконних сигарет.

За словами помічниці поліцейського інспектора Агнешки Ульман, повітряна куля, яку було знайдено в Заборові, переносила 2 тисячі пачок сигарет.

Також 2 тисячі контрабандних цигарок виявили у кулі, яка впала у Гоньондзі, ще 30 пачок – у кулі, що впала у Богушево.

Як відомо, напередодні у Польщі повідомили про "напружену ніч" для військових через військовий літак РФ над Балтійським морем неподалік польської території, а також вторгнення метеозондів з контрабандою з території Білорусі.

А 23 грудня писали, що у Польщі встановили перші елементи системи протидії дронам на кордоні із Білоруссю, які розпочнуть свою роботу у січні.