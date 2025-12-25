Польща перехопила літак РФ над морем і частково закривала небо через метеозонди з Білорусі

У Польщі повідомили про "напружену ніч" для військових через військовий літак РФ над Балтійським морем неподалік польської території, а також вторгнення метеозондів з контрабандою з території Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Оперативного командування ЗС Польщі від 25 грудня.

Згідно із заявою, вранці над міжнародними водами Балтійського моря польські винищувачі "перехопили, візуально ідентифікували та супроводили" розвідувальний літак РФ, який виконував політ неподалік межі повітряного простору Польщі.

Окрім того, вночі зафіксували вторгнення у повітряний простір Польщі об’єктів з боку Білорусі.

"Це, найімовірніше, були контрабандні повітряні кулі, які рухалися відповідно до напрямку та швидкості вітру. Політ усіх об'єктів безперервно відстежувався радарними системами. Для забезпечення безпеки було тимчасово закрито для цивільного руху частину повітряного простору над Підляським воєводством", – зазначають у повідомленні.

Під час останньої масованої атаки РФ проти України 23 грудня Польща знову піднімала свою авіацію, а в прикордонних з Одещиною районах Румунії оголошували повітряну тривогу.

Нагадаємо, у грудні ЄС розширив санкційний режим проти Білорусі, включивши до нього "гібридну війну" проти сусідів. Ключовою причиною для цього стали системні нальоти метеозондів з контрабандою з Білорусі до Литви, що поставило під загрозу функціонування аеропорту Вільнюса.



