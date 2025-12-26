В метеозонах из Беларуси, которые залетели в Польшу, нашли несколько тысяч пачек сигарет

Метеозонды, которые вторглись в воздушное пространство Польши из Беларуси 25 декабря, перевозили несколько тысяч пачек незаконных сигарет.

Об этом пишет Onet, передает "Европейская правда".

Полиция Подляшья сообщила, что в пакетах, которые 25 декабря упали в Гоньондзе, Богушево и Заборово, было более 4 тысяч пачек незаконных сигарет.

По словам помощницы полицейского инспектора Агнешки Ульман, воздушный шар, который был найден в Заборове, переносил 2 тысячи пачек сигарет.

Также 2 тысячи контрабандных сигарет обнаружили в шаре, который упал в Гоньондзе, еще 30 пачек – в шаре, упавшем в Богушево.

Как известно, накануне в Польше сообщили о "напряженной ночи" для военных из-за военного самолета РФ над Балтийским морем недалеко от польской территории, а также вторжении метеозондов с контрабандой с территории Беларуси.

А 23 декабря писали, что в Польше установили первые элементы системы противодействия дронам на границе с Беларусью, которые начнут свою работу в январе.