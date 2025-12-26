В німецькому Бундестазі підтримали заклик до боротьби із самотністю

Віцепрезидент німецького Бундестагу Бодо Рамелов закликав до розширення можливостей для особистих зустрічей людей, попередивши про соціальні наслідки цифровізації.

Заяву німецького політика наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Він вказав на неухильне скорочення традиційних місць зустрічей, таких як сільські магазини і паби, а також на зниження відвідуваності церковних служб.

"Нам потрібні місця, де люди можуть знову збиратися разом", – сказав Рамелов.

Крім того, Рамелов закликав суспільство переосмислити свої пріоритети.

"Ми живемо у світі, в якому індивідуалізація призвела до того, що споживчі витрати стали єдиною річчю, яка в кінцевому підсумку має значення. Але витрачання грошей не заповнює порожнечу в серцях і душах", – зазначив він.

У звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) за червень 2025 року міститься попередження, що, за оцінками, кожна третя літня людина і кожен четвертий підліток перебувають у соціальній ізоляції.

За даними звіту, це впливає не тільки на окремих людей, але і на суспільство в цілому, приводячи до мільярдних витрат на охорону здоров'я і втрат у сфері зайнятості.

Причини ізоляції включають хвороби, низький рівень освіти, низький дохід, відсутність можливостей для соціальної взаємодії, одиночне проживання і використання цифрових технологій.

Дослідники відзначають, що протягом тисячоліть люди спілкувалися не тільки за допомогою слів, але і за допомогою міміки, мови тіла, інтонації голосу і мовчання.

Ці форми спілкування втрачаються, коли люди покладаються виключно на мобільні телефони і соціальні мережі.

Раніше стало відомо, що муніципалітети Німеччини закликають створити федеральний "Фонд проти самотності" із 500 мільйонами євро, який має вирішити цю проблему.

Згідно з даними німецького Федерального статистичного управління, понад 20% населення Німеччини живуть наодинці, що значно перевищує середній показник у Європейському Союзі.

Тенденція до життя на самоті ще в минулому десятилітті почала спостерігатись в усіх країнах Європейського Союзу.