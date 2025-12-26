В немецком Бундестаге поддержали призыв к борьбе с одиночеством

Вице-президент немецкого Бундестага Бодо Рамелов призвал к расширению возможностей для личных встреч людей, предупредив о социальных последствиях цифровизации.

Заявление немецкого политика приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Он указал на неуклонное сокращение традиционных мест встреч, таких как сельские магазины и пабы, а также на снижение посещаемости церковных служб.

"Нам нужны места, где люди могут снова собираться вместе", – сказал Рамелов.

Кроме того, Рамелов призвал общество переосмыслить свои приоритеты.

"Мы живем в мире, в котором индивидуализация привела к тому, что потребительские расходы стали единственной вещью, которая в конечном итоге имеет значение. Но трата денег не заполняет пустоту в сердцах и душах", – отметил он.

В отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за июнь 2025 года содержится предупреждение, что, по оценкам, каждый третий пожилой человек и каждый четвертый подросток находятся в социальной изоляции.

По данным отчета, это влияет не только на отдельных людей, но и на общество в целом, приводя к миллиардным расходам на здравоохранение и потерям в сфере занятости.

Причины изоляции включают болезни, низкий уровень образования, низкий доход, отсутствие возможностей для социального взаимодействия, одиночное проживание и использование цифровых технологий.

Исследователи отмечают, что на протяжении тысячелетий люди общались не только с помощью слов, но и с помощью мимики, языка тела, интонации голоса и молчания.

Эти формы общения теряются, когда люди полагаются исключительно на мобильные телефоны и социальные сети.

Ранее стало известно, что муниципалитеты Германии призывают создать федеральный "Фонд против одиночества" с 500 миллионами евро, который должен решить эту проблему.

Согласно данным немецкого Федерального статистического управления, более 20% населения Германии живут в одиночестве, что значительно превышает средний показатель в Европейском Союзе.

Тенденция к жизни в одиночестве еще в прошлом десятилетии начала наблюдаться во всех странах Европейского Союза.