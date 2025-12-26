Бюро з нацбезпеки Польщі назвало провокацією інцидент з метеозондами, що залетіли з Білорусі

Польське Бюро з нацбезпеки вважає, що інцидент з метеозондами, які вторглися у повітряний простір Польщі із Білорусі 25 грудня, був провокацією, замаскованою під контрабанду.

Про це йдеться в заяві відомства, повідомляє "Європейська правда".

В Бюро також зазначили, що зранку поінформували президента Польщі Кароля Навроцького про інцидент з метеозондами, а також про перехоплення російського військового літака над Балтійським морем.

Там також додали, що глава БНБ залишається в контакті з міністром національної оборони Владиславом Косіняком-Камишем. Триває аналіз перебігу обох подій та їхніх наслідків.

"Масовий характер порушення польського повітряного простору, його виникнення в особливий святковий час, оцінка активності російського літака над Балтійським морем, а також той факт, що подібні події відбувалися останнім часом у Литві, можуть вказувати на те, що це була провокація під прикриттям контрабанди", – зазначили в Бюро.

Президент Навроцький перебуває в постійному контакті з керівництвом БНБ та іншими державними службами.

"Ми висловлюємо вдячність командуванню та солдатам Збройних сил Польщі та іншим державним службам за дії з захисту нашої безпеки у святковий період", – додали в Бюро.

Нагадаємо, у Польщі повідомили про "напружену ніч" для військових через військовий літак РФ над Балтійським морем неподалік польської території, а також вторгнення метеозондів з контрабандою з території Білорусі.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, коментуючи інцидент з російським військовим літаком, який був перехоплений над Балтійським морем, відзначив роботу польських військових.