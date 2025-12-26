Бюро нацбезопасности Польши назвало провокацией инцидент с метеозондами, залетевшими из Беларуси

Польское Бюро национальной безопасности считает, что инцидент с метеозондами, которые вторглись в воздушное пространство Польши из Беларуси 25 декабря, был провокацией, замаскированной под контрабанду.

Об этом говорится в заявлении ведомства, сообщает "Европейская правда".

В Бюро также отметили, что утром проинформировали президента Польши Кароля Навроцкого об инциденте с метеозондами, а также о перехвате российского военного самолета над Балтийским морем.

Там также добавили, что глава БНБ остается в контакте с министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем. Продолжается анализ хода обоих событий и их последствий.

"Массовый характер нарушения польского воздушного пространства, его возникновение в особое праздничное время, оценка активности российского самолета над Балтийским морем, а также тот факт, что подобные события происходили в последнее время в Литве, могут указывать на то, что это была провокация под прикрытием контрабанды", – отметили в Бюро.

Президент Навроцкий находится в постоянном контакте с руководством БНБ и другими государственными службами.

"Мы выражаем благодарность командованию и солдатам Вооруженных сил Польши и другим государственным службам за действия по защите нашей безопасности в праздничный период", – добавили в Бюро.

Напомним, в Польше сообщили о "напряженной ночи" для военных из-за военного самолета РФ над Балтийским морем недалеко от польской территории, а также вторжения метеозондов с контрабандой с территории Беларуси.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, комментируя инцидент с российским военным самолетом, который был перехвачен над Балтийским морем, отметил работу польских военных.