Міністр оборони Польщі відреагував на інцидент з російським літаком

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, коментуючи інцидент з російським військовим літаком, який був перехоплений над Балтійським морем, відзначив роботу польських військових.

Про це очільник оборонного відомства Польщі написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Косіняк-Камиш запевнив, що польські військові контролювали ситуацію над Балтійським морем та біля кордону з Білоруссю.

"Ще одна напружена ніч для оперативних служб Польського війська. Усі провокації, як над Балтійським морем, так і на кордоні з Білоруссю, були під повним контролем. Дякую майже 20 тисячам наших солдатів, які під час свят пильнують нашу безпеку – і, як бачимо, роблять це надзвичайно ефективно", – зазначив він.

Як повідомило раніше Оперативне командування Збройних сил Польщі, вранці над міжнародними водами Балтійського моря польські винищувачі "перехопили, візуально ідентифікували та супроводили" розвідувальний літак РФ.

Окрім того, вночі зафіксували вторгнення у повітряний простір Польщі об’єктів з боку Білорусі.

Під час останньої масованої атаки РФ проти України 23 грудня Польща знову піднімала свою авіацію, а в прикордонних з Одеською областю районах Румунії оголошували повітряну тривогу.