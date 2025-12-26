Німеччина не приєднуватиметься до миротворчих сил у Газі

Німеччина не братиме участі в міжнародних стабілізаційних силах (ISF) для реалізації мирного плану в Газі "в найближчому майбутньому".

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, якого цитує dpa.

Вадефуль розповів, що німецькі солдати не братимуть участі в силах, необхідних для "забезпечення конкретної безпеки в разі сумнівів".

"Багато людей не можуть уявити, що німецькі солдати будуть виконувати такі функції в цьому конкретному регіоні", – зазначив він.

Натомість, за словами міністра, Німеччина готова відігравати конструктивну роль у структурах, передбачених резолюцією Ради Безпеки ООН, таких як мирна рада.

Однак Берлін ще не отримав офіційного запрошення до участі в раді.

Вадефуль зазначив, що після проведення попередніх консультацій з потенційними країнами-донорами необхідна політична основа, включаючи систему безпеки, що забезпечується ISF та палестинськими силами безпеки.

"Важливо, щоб все це було розпочато якомога швидше. Ми не повинні допустити, щоб нинішній поділ Гази на частину, контрольовану ізраїльською армією, і частину, яка все більше контролюється Хамасом, став постійним", – попередив він.

Однак Вадефул визнав труднощі в реалізації мирного плану президента США Дональда Трампа і закликав до терпіння.

"Навіть якщо ми хочемо, щоб це закінчилося завтра, ми повинні підготуватися до того, що це буде тривалий процес".

Терористичне угруповання ХАМАС залишається політично і військово активним і, можливо, навіть відновлюється, сказав він.

"Наразі ми ще далекі від того, щоб почати процес відновлення в секторі Газа", – додав глава німецького МЗС.

Нагадаємо, у жовтні Трамп та представники Єгипту, Катару і Туреччини підписали документ щодо припинення війни у секторі Гази між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Пізніше Ізраїль і ХАМАС звинуватили одне одного в порушенні домовленостей, досягнутих за сприяння адміністрації Трампа і близькосхідних посередників. Після цього США провели переговори з ізраїльською стороною.

Наприкінці жовтня президент США став на захист рішення Ізраїлю про поновлення ударів по угрупованню ХАМАС у секторі Гази.