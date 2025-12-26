Германия не будет присоединяться к миротворческим силам в Газе

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, которого цитирует dpa.

Вадефуль рассказал, что немецкие солдаты не будут участвовать в силах, необходимых для "обеспечения конкретной безопасности в случае сомнений".

"Многие люди не могут представить, что немецкие солдаты будут выполнять такие функции в этом конкретном регионе", – отметил он.

Вместо этого, по словам министра, Германия готова играть конструктивную роль в структурах, предусмотренных резолюцией Совета Безопасности ООН, таких как мирный совет.

Однако Берлин еще не получил официального приглашения к участию в совете.

Вадефуль отметил, что после проведения предварительных консультаций с потенциальными странами-донорами необходима политическая основа, включая систему безопасности, обеспечиваемую ISF и палестинскими силами безопасности.

"Важно, чтобы все это было начато как можно скорее. Мы не должны допустить, чтобы нынешнее разделение Газы на часть, контролируемую израильской армией, и часть, которая все больше контролируется ХАМАСом, стало постоянным", – предупредил он.

Однако Вадефул признал трудности в реализации мирного плана президента США Дональда Трампа и призвал к терпению.

"Даже если мы хотим, чтобы это закончилось завтра, мы должны подготовиться к тому, что это будет длительный процесс".

Террористическая группировка ХАМАС остается политически и военно активной и, возможно, даже восстанавливается, сказал он.

"Сейчас мы еще далеки от того, чтобы начать процесс восстановления в секторе Газа", – добавил глава немецкого МИД.

Напомним, в октябре Трамп и представители Египта, Катара и Турции подписали документ о прекращении войны в секторе Газа между Израилем и группировкой ХАМАС.

Позже Израиль и ХАМАС обвинили друг друга в нарушении договоренностей, достигнутых при содействии администрации Трампа и ближневосточных посредников. После этого США провели переговоры с израильской стороной.

В конце октября президент США встал на защиту решения Израиля о возобновлении ударов по группировке ХАМАС в секторе Газа.