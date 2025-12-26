Жителі Литви відповіли, які проблеми їх турбують найбільше

Жителі Литви в опитуванні розповіли про проблеми, які, на їхню думку, є найбільшими в країні; серед ключових більшість респондентів назвали інфляцію.

Такі дані опитування "Євробарометра" наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

За даними опитування, інфляцію, її як найсерйознішу проблему назвали 39% учасників опитування.

Далі йде оборона і безпека (26%), а також вторгнення Росії в Україну (20%).

Ці показники виділяють Литву на тлі інших країн Північної та Східної Європи та інших країн ЄС, там ці питання не викликають такої уваги суспільства.

Загалом життям у Литві задоволені 88% громадян. Дією демократії в Литві задоволені 55% жителів, трохи більше, ніж в середньому по ЄС (54%). Більша частина литовців (86%) вважають, що загрозу демократії в Литві становить дезінформація.

За даними "Євробарометра", жителі Литви найбільше довіряють радіо – 65% учасників опитування (в Європі в середньому 68%). Телебаченню в Литві довіряють 63% респондентів, а інтернет-порталам – 42%, соцмережам – 31%.

Дані опитування показали, що жителі Литви як і раніше довіряють ЄС – довіру висловили 66% жителів (середній показник по ЄС 48%).

Раніше повідомлялося, що у Литві понад 70% опитаних громадян негативно оцінили роботу нового уряду.

А у Німеччині довіра громадян до федерального уряду впала до 28% порівняно з 2021 роком.