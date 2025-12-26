Жители Литвы ответили, какие проблемы их беспокоят больше всего

Жители Литвы в опросе рассказали о проблемах, которые, по их мнению, являются самыми серьезными в стране; среди ключевых большинство респондентов назвали инфляцию.

Такие данные опроса "Евробарометра" приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

По данным опроса, инфляцию как самую серьезную проблему назвали 39% участников опроса.

Далее идет оборона и безопасность (26%), а также вторжение России в Украину (20%).

Эти показатели выделяют Литву на фоне других стран Северной и Восточной Европы и других стран ЕС, где эти вопросы не вызывают такого внимания общества.

В целом жизнью в Литве довольны 88% граждан. Действием демократии в Литве довольны 55% жителей, что немного больше, чем в среднем по ЕС (54%). Большая часть литовцев (86%) считают, что угрозу демократии в Литве представляет дезинформация.

По данным "Евробарометра", жители Литвы больше всего доверяют радио – 65% участников опроса (в Европе в среднем 68%). Телевидению в Литве доверяют 63% респондентов, а интернет-порталам – 42%, соцсетям – 31%.

Данные опроса показали, что жители Литвы по-прежнему доверяют ЕС – доверие выразили 66% жителей (средний показатель по ЕС 48%).

Ранее сообщалось, что в Литве более 70% опрошенных граждан негативно оценили работу нового правительства.

А в Германии доверие граждан к федеральному правительству упало до 28% по сравнению с 2021 годом.