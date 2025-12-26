В уряді Німеччини розглядають заборону соцмереж для дітей

Німецький міністр з цифрових питань Карстен Вілдбергер висловив готовність до запровадження заборони на використання соціальних мереж для дітей, подібної до тієї, що діє в Австралії.

Про це він заявив у коментарі dpa, повідомляє "Європейська правда".

За словами міністра, у такій забороні він бачить "багато переваг".

"Я вважаю питання вікових обмежень більш ніж виправданим. Тож тепер питання полягає в тому, як ми можемо забезпечити їм здоровий розвиток, як це було у попередніх поколінь, які не мали соціальних мереж", – зазначив Вілдбергер.

Посилаючись на експертну комісію, призначену урядом Німеччини з питань захисту дітей та молоді в цифрову епоху, Вілдбергер зазначив, що необхідно обговорити, який вік є оптимальним для початку користування соціальними мережами.

Група вчених і практиків, які частково представляють галузі медицини та служб захисту молоді, розпочала свою роботу кілька місяців тому і, як очікується, до літа розробить рекомендації.

Серед іншого, це стосується можливих вікових обмежень, а також широко обговорюваного питання заборони мобільних телефонів у школах.

Нещодавнє опитування показало, що 60% німців підтримує заборону на використання соціальних мереж для молоді віком до 16 років.

Повідомляли, що Данія також планує запровадити суворі обмеження доступу молоді до соціальних мереж.