Укр Рус Eng

В уряді Німеччини розглядають заборону соцмереж для дітей

Новини — П'ятниця, 26 грудня 2025, 13:00 — Ірина Кутєлєва

Німецький міністр з цифрових питань Карстен Вілдбергер висловив готовність до запровадження заборони на використання соціальних мереж для дітей, подібної до тієї, що діє в Австралії.

Про це він заявив у коментарі dpa, повідомляє "Європейська правда".

За словами міністра, у такій забороні він бачить "багато переваг".

"Я вважаю питання вікових обмежень більш ніж виправданим. Тож тепер питання полягає в тому, як ми можемо забезпечити їм здоровий розвиток, як це було у попередніх поколінь, які не мали соціальних мереж", – зазначив Вілдбергер.

Посилаючись на експертну комісію, призначену урядом Німеччини з питань захисту дітей та молоді в цифрову епоху, Вілдбергер зазначив, що необхідно обговорити, який вік є оптимальним для початку користування соціальними мережами.

Група вчених і практиків, які частково представляють галузі медицини та служб захисту молоді, розпочала свою роботу кілька місяців тому і, як очікується, до літа розробить рекомендації.

Серед іншого, це стосується можливих вікових обмежень, а також широко обговорюваного питання заборони мобільних телефонів у школах.

Нещодавнє опитування показало, що 60% німців підтримує заборону на використання соціальних мереж для молоді віком до 16 років.

Повідомляли, що Данія також планує запровадити суворі обмеження доступу молоді до соціальних мереж.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина соцмережі
Реклама: