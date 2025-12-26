В правительстве Германии рассматривают запрет соцсетей для детей

Немецкий министр по цифровым вопросам Карстен Вилдбергер выразил готовность к введению запрета на использование социальных сетей для детей, подобного тому, который действует в Австралии.

Об этом он заявил в комментарии dpa, сообщает "Европейская правда".

По словам министра, в таком запрете он видит "много преимуществ".

"Я считаю вопрос возрастных ограничений более чем оправданным. Поэтому теперь вопрос заключается в том, как мы можем обеспечить им здоровое развитие, как это было у предыдущих поколений, которые не имели социальных сетей", – отметил Вилдбергер.

Ссылаясь на экспертную комиссию, назначенную правительством Германии по вопросам защиты детей и молодежи в цифровую эпоху, Вилдбергер отметил, что необходимо обсудить, какой возраст является оптимальным для начала пользования социальными сетями.

Группа ученых и практиков, которые частично представляют области медицины и служб защиты молодежи, начала свою работу несколько месяцев назад и, как ожидается, к лету разработает рекомендации.

Среди прочего, это касается возможных возрастных ограничений, а также широко обсуждаемого вопроса запрета мобильных телефонов в школах.

Недавний опрос показал, что 60% немцев поддерживают запрет на использование социальных сетей для молодежи в возрасте до 16 лет.

Сообщалось, что Дания также планирует ввести строгие ограничения доступа молодежи к социальным сетям.