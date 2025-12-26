У Кремлі кажуть, що США та РФ обговорили поїздку посланця Путіна у Маямі

Представники російського та американського керівництва мали обговорення за підсумками поїздки перемовника Росії Кіріла Дмітрієва до Маямі.

Про це заявив у п’ятницю, 26 грудня, речник Кремля Дмітрій Пєсков, цитує ТАСС, пише "Європейська правда".

Як відомо, 20-21 грудня Дмитрієв очолив російську делегацію, яка зустрілася з магнатом нерухомості, а нині дипломатом Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером у Маямі.

"За дорученням Путіна відбувся контакт між представниками адміністрацій Росії та Сполучених Штатів", – заявив Пєсков.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про домовленість щодо зустрічі з Трампом найближчим часом.

А 24 грудня президент України вперше розкрив зміст "мирного плану" з 20 пунктів, узгодженого з США.

Тим часом з Москви надійшли сигнали, що Росія вимагатиме суттєвих змін до проєкту "мирного плану", узгодженого Україною і США.