В Кремле говорят, что США и РФ обсудили поездку посланника Путина в Майами

Представители российского и американского руководства провели обсуждение по итогам поездки переговорщика России Кирилла Дмитриева в Майами.

Об этом заявил в пятницу, 26 декабря, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, цитирует ТАСС, пишет "Европейская правда".

Как известно, 20-21 декабря Дмитриев возглавил российскую делегацию, которая встретилась с магнатом недвижимости, а ныне дипломатом Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером в Майами.

"По поручению Путина состоялся контакт между представителями администраций России и Соединенных Штатов", – заявил Песков.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о договоренности о встрече с Трампом в ближайшее время.

А 24 декабря президент Украины впервые раскрыл содержание "мирного плана" из 20 пунктов, согласованного с США.

Между тем из Москвы поступили сигналы, что Россия будет требовать существенных изменений в проект "мирного плана", согласованного Украиной и США.