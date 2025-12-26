Зеленський: Україна домовилася про зустріч із Трампом найближчим часом

Президент Володимир Зеленський заявив про домовленість щодо зустрічі з його американським візаві Дональдом Трампом найближчим часом.

Про це він повідомив вранці 26 грудня, пише "Європейська правда".

Зеленський розповів, що секретар РНБО Рустем Умєров доповів йому про свої чергові контакти з американською стороною.

"Жодного дня не втрачаємо. Домовилися про зустріч на найвищому рівні – з президентом Трампом найближчим часом. Багато може вирішитися до нового року", – додав Зеленський.

Нагадаємо, 24 грудня президент України вперше розкрив зміст "мирного плану" з 20 пунктів, узгодженого з США.

Також він акцентував, що Україна не йде на вимогу про відмову від членства в НАТО, яка була в початковому плані команди Трампа з 28 пунктів.

З Москви надійшли сигнали, що Росія вимагатиме суттєвих змін до проєкту "мирного плану", узгодженого Україною і США.

25 грудня Зеленський провів телефонну розмову із членами команди президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, за підсумками якої заявив про "хороші ідеї для тривалого миру".