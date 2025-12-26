Поліція Польщі звернулась до громадян через контрабандні метеокулі з Білорусі

Польська поліція закликала громадян до обережності у зв’язку із вторгненням метеозондів із контрабандою, які залетіли з території Білорусі.

Про це йдеться в опублікованій в Х заяві, повідомляє "Європейська правда".

Наразі знайдено сім так званих контрабандних повітряних куль, які в переддень Різдва влетіли до Польщі з боку Білорусі. Чотири на території Підляшшя, а три на території Люблінського воєводства.

"Поліцейські негайно вжили заходів для їх пошуку та безпечного вилучення", – зазначили правоохоронці.

Крім того, у поліції закликали громадян не наближатись до повітряних куль у разі їх виявлення і "не вживати заходів самостійно".

"У разі отримання інформації про місце їх знаходження, негайно зателефонуйте за номером екстреної служби 112 і повідомте відповідні служби", – додали у відомстві.

Нагадаємо, у Польщі повідомили про "напружену ніч" для військових через військовий літак РФ над Балтійським морем неподалік польської території, а також вторгнення метеозондів з контрабандою з території Білорусі.

Польське Бюро з нацбезпеки вважає, що інцидент з метеозондами, які вторглися у повітряний простір Польщі із Білорусі 25 грудня, був провокацією, замаскованою під контрабанду.