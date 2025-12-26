Полиция Польши обратилась к гражданам из-за контрабандных метеозондов из Беларуси

Польская полиция призвала граждан к осторожности в связи с вторжением метеозондов с контрабандой, которые залетели с территории Беларуси.

Об этом говорится в опубликованном в Х заявлении, сообщает "Европейская правда".

На данный момент найдено семь так называемых контрабандных воздушных шаров, которые в канун Рождества влетели в Польшу со стороны Беларуси. Четыре на территории Подляшья, а три на территории Люблинского воеводства.

"Полицейские немедленно приняли меры для их поиска и безопасного изъятия", – отметили правоохранители.

Кроме того, в полиции призвали граждан не приближаться к воздушным шарам в случае их обнаружения и "не принимать меры самостоятельно".

"В случае получения информации о месте их нахождения, немедленно позвоните по номеру экстренной службы 112 и сообщите в соответствующие службы", – добавили в ведомстве.

Напомним, в Польше сообщили о "напряженной ночи" для военных из-за военного самолета РФ над Балтийским морем недалеко от польской территории, а также вторжения метеозондов с контрабандой с территории Беларуси.

Польское Бюро по национальной безопасности считает, что инцидент с метеозондами, которые вторглись в воздушное пространство Польши из Беларуси 25 декабря, был провокацией, замаскированной под контрабанду.