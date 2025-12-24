Зеленський: США після закінчення війни будуть йти на зняття санкцій з РФ

Проєкт угоди про припинення російсько-української війни не передбачає зняття санкцій проти РФ з боку США, однак Америка після закінчення війни має намір йти на їх послідовне зняття.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Президент зазначив, що не вважає важливим, щоб під час підписання угоди було написано, що з РФ знімають санкції, оскільки не зрозуміло, що буде далі.

"Ми не бачимо зняття санкцій в цій угоді між Україною та Америкою, але ми розуміємо, що Америка буде йти після закінчення війни на послідовне зняття санкцій. І тут питання вже – наскільки сильними можуть бути європейці", – сказав Зеленський.

"Американські санкції – це американські санкції. Є і європейські санкції. Є санкції інших держав світу. Це багатостороння історія про санкції, і буде доволі дивно, якщо хтось буде обіцяти щось за інших. Тим більше ми поки не розуміємо, наскільки серйозно росіяни ставляться до того чи іншого документу, загалом до закінчення війни", – наголосив Зеленський.

Він також повідомив, що США хочуть мати певний паритет з РФ, якщо вони будуть давати вільну торгівлю Україні, тобто вони говорять про угоду про вільну торгівлю з Україною і РФ, повідомив президент України.

"Позиція Америки – оскільки це чотиристоронній документ – щодо вільної торгівлі, якщо вони будуть давати вільну торгівлю Україні, вони хочуть мати певний паритет з росіянами. Тобто вони говорять про угоду про вільну торгівлю з Україною і про угоду про вільну торгівлю з Росією", – сказав він.

"Але це вони говорять. Ми говоримо про себе – про таку можливість вільної торгівлі України з США", – зазначив Зеленський, коментуючи десятий пункт мирного плану, який передбачає, що після укладення угоди Україна пришвидшить процес укладення угоди про вільну торгівлю зі США.

За даними ЗМІ, США готують санкції проти енергетики РФ, якщо Владімір Путін відхилить потенційну мирну угоду.

Сполучені Штати минулого тижня продовжили дію винятку, який дозволяє продаж нафти з російського проєкту "Сахалін-2", до 18 червня наступного року.