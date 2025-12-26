СМИ: во Франции говорят, что Европа хочет согласовать гарантии безопасности для Украины в январе

Союзники Украины соберутся в январе, чтобы окончательно согласовать планы по обеспечению безопасности после потенциального достижения прекращения огня.

Об этом в пятницу сообщил неназванный представитель Елисейского дворца, которого цитирует Euractiv, информирует "Европейская правда".

Эти комментарии прозвучали после того, как в результате новых переговоров между Вашингтоном и Киевом был разработан 20-пунктный план по прекращению войны, который сейчас находится на рассмотрении Москвы.

Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет, чтобы так называемая "коалиция решительных" в следующем месяце доработала детали поддержки после прекращения огня, рассказал представитель Елисейского дворца.

"Украинцы, европейцы и американцы согласны, и мы считаем, что теперь Россия должна дать четкий ответ", – добавил источник.

Ожидается, что гарантии будут согласованы с оперативной точки зрения, что даст Украине "четкое" представление о том, как будет выглядеть долгосрочная поддержка, отметил собеседник в Елисейском дворце.

Десятки стран во главе с Францией и Великобританией в течение нескольких месяцев работали и готовили гарантии безопасности, которые включали бы наземные войска, финансовую помощь, поставки оружия и многое другое, чтобы удержать Россию от повторного нападения на Украину.

Некоторые гарантии, особенно те, которые предоставляют Соединенные Штаты, все еще находятся на стадии обсуждения, говорится в публикации.

Напомним, 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский впервые раскрыл содержание "мирного плана" из 20 пунктов, согласованного с США.

Также Зеленский подчеркнул, что Украина не идет на требование об отказе от членства в НАТО, которое было в плане из 28 пунктов.

Кроме того, он раскрыл, что проект соглашения не предусматривает снятие санкций против РФ со стороны США, однако Вашингтон намерен постепенно делать это после прекращения войны.