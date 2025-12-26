Укр Рус Eng

СМИ: во Франции говорят, что Европа хочет согласовать гарантии безопасности для Украины в январе

Новости — Пятница, 26 декабря 2025, 14:42 — Ирина Кутелева

Союзники Украины соберутся в январе, чтобы окончательно согласовать планы по обеспечению безопасности после потенциального достижения прекращения огня.

Об этом в пятницу сообщил неназванный представитель Елисейского дворца, которого цитирует Euractiv, информирует "Европейская правда".

Эти комментарии прозвучали после того, как в результате новых переговоров между Вашингтоном и Киевом был разработан 20-пунктный план по прекращению войны, который сейчас находится на рассмотрении Москвы.

Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет, чтобы так называемая "коалиция решительных" в следующем месяце доработала детали поддержки после прекращения огня, рассказал представитель Елисейского дворца.

"Украинцы, европейцы и американцы согласны, и мы считаем, что теперь Россия должна дать четкий ответ", – добавил источник.

Ожидается, что гарантии будут согласованы с оперативной точки зрения, что даст Украине "четкое" представление о том, как будет выглядеть долгосрочная поддержка, отметил собеседник в Елисейском дворце.

Десятки стран во главе с Францией и Великобританией в течение нескольких месяцев работали и готовили гарантии безопасности, которые включали бы наземные войска, финансовую помощь, поставки оружия и многое другое, чтобы удержать Россию от повторного нападения на Украину.

Некоторые гарантии, особенно те, которые предоставляют Соединенные Штаты, все еще находятся на стадии обсуждения, говорится в публикации.

Напомним, 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский впервые раскрыл содержание "мирного плана" из 20 пунктов, согласованного с США.

Также Зеленский подчеркнул, что Украина не идет на требование об отказе от членства в НАТО, которое было в плане из 28 пунктов.

Кроме того, он раскрыл, что проект соглашения не предусматривает снятие санкций против РФ со стороны США, однако Вашингтон намерен постепенно делать это после прекращения войны.

Мирный процесс Война с РФ Франция
