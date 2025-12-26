У Польщі сталась масштабна ДТП із дев’ятьма автівками: є постраждалі

У Польщі на швидкісній трасі S8 під Равою Мазовецькою в Лодзькому воєводстві сталась масштабна ДТП за участю дев’яти автомобілів, внаслідок якої постраждали п’ятеро осіб.

Про це повідомляє PAP, інформує "Європейська правда".

Представники місцевих органів влади розповіли, що в аварію потрапили дев’ять автомобілів, в яких загалом перебувало 16 осіб.

Постраждали п'ятеро людей, серед яких троє дітей віком від 4 до 10 років. Пожежники мали витягнути кількох людей з автомобілів.

На місці аварії працюють чотири пожежні команди та медичні рятувальники.

Причиною аварії могла бути слизька дорога. Служби, в тому числі поліція, попереджають про небезпечні умови на дорогах.

Поліція закликає до особливої обережності: обмеження швидкості, збільшення відстані від інших транспортних засобів та уникнення різких маневрів.

Через аварію дорога S8 у напрямку Варшави заблокована. Ускладнення можуть тривати кілька годин.

Раніше стало відомо, що у німецькій федеральній землі Саксонія внаслідок ДТП з мікроавтобусом, яка сталась на автомагістралі A4 у східній частині Німеччини рано вранці в Різдво, постраждали дев’ять осіб, двоє з яких перебувають у критичному стані.

Нагадаємо, 23 грудня У німецькому Гамбурзі сталася серйозна ДТП за участю громадського автобуса, яку спричинив водій легковика, який намагався втекти від поліції.