У Німеччині дев’ять осіб постраждали у ДТП з мікроавтобусом: двоє у критичному стані

У німецькій федеральній землі Саксонія внаслідок ДТП з мікроавтобусом, яка сталась на автомагістралі A4 у східній частині Німеччини рано вранці в Різдво, постраждали дев’ять осіб, двоє з яких перебувають у критичному стані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За даними поліції, 40-річний водій втратив контроль над мікроавтобусом, після чого той вилетів з дороги, перетнув розділову смугу, пробив огорожу і вдарився об опору моста.

Як наслідок мікроавтобус частково завис у повітрі над аварійними сходами.

Постраждали усі дев'ять пасажирів у віці від 33 до 77 років. Поліція повідомила, що вони були доставлені до найближчих лікарень. Збиток оцінюється приблизно в 100 000 євро.

Розпочато розслідування причин аварії.

Нагадаємо, 23 грудня У німецькому Гамбурзі сталася серйозна ДТП за участю громадського автобуса, яку спричинив водій легковика, який намагався втекти від поліції.

У листопаді у польській столиці Варшаві зіткнулися два трамваї та міський автобус, внаслідок чого 16 людей постраждали, рух транспорту був значно ускладнений.