У Гамбурзі водій, який втікав від поліції, спричинив ДТП за участю автобуса: є постраждалі

У німецькому Гамбурзі сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю громадського автобуса, яку спричинив водій легковика, який намагався втекти від поліції: внаслідок інциденту постраждали семеро людей.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Інцидент стався увечері 22 грудня. За словами представника поліції, чоловік мав пройти перевірку поліції о 20:09, але втік на своєму автомобілі.

Речник поліції зазначив, що чоловіка зупинили, бо він намагався зламати автомобілі. Йому не вдалося зламати жоден з них. Коли поліцейські його зупинили, він втік на автомобілі.

Фото: Spiegel

Як зазначається, під час переслідування автомобіль зіштовхнувся з громадським автобусом та іншим транспортним засобом і застряг; автобус врізався в ліхтарний стовп.

За словами речника поліції, троє пасажирів автобуса і троє пасажирів автомобіля отримали легкі травми або перебували в стані шоку. Сам водій застряг у своєму автомобілі.

Пожежникам і рятувальникам знадобилося близько 80 хвилин, щоб визволити його з автомобіля за допомогою важкої техніки. 37-річний чоловік був доставлений до лікарні з травмами.

Поліція розслідує точну послідовність подій, що призвели до переслідування та аварії.

