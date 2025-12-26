В Польше произошло масштабное ДТП с девятью автомобилями: есть пострадавшие

В Польше на скоростной трассе S8 под Равой Мазовецкой в Лодзинском воеводстве произошло масштабное ДТП с участием девяти автомобилей, в результате которого пострадали пять человек.

Об этом сообщает PAP, информирует "Европейская правда".

Представители местных органов власти рассказали, что в аварию попали девять автомобилей, в которых в общей сложности находилось 16 человек.

Пострадали пять человек, среди которых трое детей в возрасте от 4 до 10 лет. Пожарные вытащили нескольких человек из автомобилей.

На месте аварии работают четыре пожарные команды и медицинские спасатели.

Причиной аварии могла быть скользкая дорога. Службы, в том числе полиция, предупреждают об опасных условиях на дорогах.

Полиция призывает к особой осторожности: ограничению скорости, увеличению расстояния от других транспортных средств и избеганию резких маневров.

Из-за аварии дорога S8 в направлении Варшавы заблокирована. Затруднения могут продолжаться несколько часов.

Ранее стало известно, что в немецкой федеральной земле Саксония в результате ДТП с микроавтобусом, которое произошло на автомагистрали A4 в восточной части Германии рано утром в Рождество, пострадали девять человек, двое из которых находятся в критическом состоянии.

Напомним, 23 декабря в немецком Гамбурге произошло серьезное ДТП с участием общественного автобуса, которое вызвал водитель легковушки, пытавшийся скрыться от полиции.