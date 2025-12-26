Премʼєр Естонії запевнив Зеленського у підтримці України

Премʼєр-міністр Естонії Крістен Міхал у пʼятницю провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Міхал написав на X.

Естонський премʼєр повідомив, що Зеленський у розмові подякував Естонії та естонському народу за підтримку.

"Це дуже багато значить для всієї України. Нещодавнє рішення ЄС про виділення 90 мільярдів євро допоможе Україні продовжувати боротьбу", – додав він.

Міхал також сказав, що обговорив із Зеленським останні події.

"Україна докладає всіх зусиль, щоб досягти справедливого і тривалого миру. Естонія твердо стоїть на боці України. Підтримка залишається. Тиск на Росію залишається", – написав він.

Як повідомлялось, Естонія вирішила скерувати додаткові 2 мільйони євро до Енергетичного фонду підтримки України, щоб сприяти відновленню української енергетичної інфраструктури.

Естонія та Україна раніше підписали меморандум про взаєморозуміння, в якому Таллінн висловив готовність провести Конференцію з питань відновлення України у 2027 році.