Премьер Эстонии заверил Зеленского в поддержке Украины

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал в пятницу провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Михал написал на X.

Эстонский премьер сообщил, что Зеленский в разговоре поблагодарил Эстонию и эстонский народ за поддержку.

"Это очень много значит для всей Украины. Недавнее решение ЕС о выделении 90 миллиардов евро поможет Украине продолжать борьбу", – добавил он.

Михал также сказал, что обсудил с Зеленским последние события.

"Украина прилагает все усилия, чтобы достичь справедливого и длительного мира. Эстония твердо стоит на стороне Украины. Поддержка остается. Давление на Россию остается", – написал он.

Как сообщалось, Эстония решила направить дополнительные 2 миллиона евро в Энергетический фонд поддержки Украины, чтобы способствовать восстановлению украинской энергетической инфраструктуры.

Эстония и Украина ранее подписали меморандум о взаимопонимании, в котором Таллинн выразил готовность провести Конференцию по вопросам восстановления Украины в 2027 году.