Естонія виділяє 2 млн євро на підтримку енергетики України

Естонія вирішила скерувати додаткові 2 мільйони євро до Енергетичного фонду підтримки України (Ukraine Energy Support Fund), щоб сприяти відновленню української енергетичної інфраструктури.

Як пише "Європейська правда", про це у вівторок повідомило Міністерство клімату Естонії.

Зазначається, що підтримка допоможе покрити найнагальніші потреби енергетичних підприємств України, зокрема придбання запасних частин, генераторів та палива, а також проведення аварійних ремонтних робіт.

"Підтримка Естонії допоможе Україні впоратися з можливими труднощами, що чекають на неї цієї зими", – сказав міністр енергетики та екології Естонії Андрес Сутт.

В уряді Естонії нагадали, що раніше внесли до Фонду 620 тисяч євро з коштів Міністерства закордонних справ країни.

Енергетичний фонд підтримки України був створений за угодою між Європейською комісією та Міністерством енергетики України з метою нейтралізації впливу атак Росії на критичну енергетичну інфраструктуру.

Раніше премʼєр-міністр Португалії Луїш Монтенегру під час візиту до Києва оголосив про виділення 600 тисяч євро до Енергетичного фонду підтримки України.

Латвія також виділила 200 тисяч євро у Фонд підтримки енергетики України.