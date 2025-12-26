У Білорусі назвали розміщення "Орєшніка" відповіддю на "агресію Заходу"

Міністр оборони Білорусі Віктор Хрєнін назвав розміщення російського ракетного комплексу "Орєшнік" на території країни частиною "стратегічного стримування" Заходу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БЕЛТА.

Хрєнін у пʼятницю назвав ситуацію на "західному напрямку" від Білорусі "напруженою, схильною до радикалізації, непростою", звинувативши у цьому "керівництво сусідніх з нами країн, які не хочуть розуміти, що треба знижувати градус військової напруги".

Він водночас сказав, що фактором стратегічного стримування у цьому контексті стало розміщення на території Білорусі російської тактичної ядерної зброї.

"Крайнє виконане завдання наших глав держав – комплекс "Орєшнік" розміщений на нашій території. Це наша реакція на їх (Заходу. – Ред.) агресію, агресивні дії, на їх заяву, що вони збираються з нами воювати", – сказав глава білоруського Міноборони.

"Ми говоримо: не треба, ми не хочемо воювати. Домовляймось. А ви знаєте, мені здається, що прийдуть розумні політики. Ось як наш глава держави, президент Росії, лідер Китаю. Ті люди, які прекрасно розуміють, що не потрібно брязкати зброєю. Це не приведе ні до чого хорошого", – додав Хрєнін.

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко минулого тижня повідомив про взяття на бойове чергування російського ракетного комплексу "Орєшнік".

Президент Володимир Зеленський очікує від західних партнерів більшого тиску на Росію через розміщення у Білорусі російського ракетного комплексу "Орєшнік".