У Лукашенка оголосили про прибуття "Орєшніка"

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко у четвер повідомив про взяття на бойове чергування російського ракетного комплексу "Орєшнік".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посланням на пропагандистське агентство БЕЛТА.

У "посланні білоруському народу і парламенту" білоруський диктатор розхвалив своє співробітництво з Росією, зокрема у військовій сфері.

Він нагадав, що в Білорусі перебуває "російська складова регіонального угруповання військ", а також розміщена тактична ядерна зброя.

"Крім того, перші позиції обладнані для ракетного комплексу "Орєшник". Він у нас з учорашнього дня (17 грудня. – Ред.) і заступає на бойове чергування", – додав Лукашенко.

Як відомо, Росія єдиний раз застосовувала балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік" у війні проти України – удару завдали по Дніпру у листопаді 2024 року.

Невдовзі після того самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що Москва передасть Білорусі таку систему.

У вересні у Білорусі хвалилися, що відпрацювали розгортання "Орєшніка" під час навчань "Запад".