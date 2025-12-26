В Беларуси назвали размещение "Орешника" ответом на "агрессию Запада"
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин назвал размещение российского ракетного комплекса "Орешник" на территории страны частью "стратегического сдерживания" Запада.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БЕЛТА.
Хренин в пятницу назвал ситуацию на "западном направлении" от Беларуси "напряженной, склонной к радикализации, непростой", обвинив в этом "руководство соседних с нами стран, которые не хотят понимать, что нужно снижать градус военной напряженности".
Он при этом сказал, что фактором стратегического сдерживания в этом контексте стало размещение на территории Беларуси российского тактического ядерного оружия.
"Крайне выполненная задача наших глав государств – комплекс „Орешник" размещен на нашей территории. Это наша реакция на их (Запада. – Ред.) агрессию, агрессивные действия, на их заявление, что они собираются с нами воевать", – сказал глава белорусского Минобороны.
"Мы говорим: не надо, мы не хотим воевать. Давайте договариваться. А вы знаете, мне кажется, что придут умные политики. Вот как наш глава государства, президент России, лидер Китая. Те люди, которые прекрасно понимают, что не нужно бряцать оружием. Это не приведет ни к чему хорошему", – добавил Хренин.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на прошлой неделе сообщил о взятии на боевое дежурство российского ракетного комплекса "Орешник".
Президент Владимир Зеленский ожидает от западных партнеров большего давления на Россию из-за размещения в Беларуси российского ракетного комплекса "Орешник".