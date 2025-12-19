Зеленський вважає, що партнери могли б більше тиснути на РФ у питанні "Орєшніка" в Білорусі

Президент Володимир Зеленський очікує від західних партнерів більшого тиску на Росію через розміщення у Білорусі російського ракетного комплексу "Орєшнік".

Про це він сказав на пресконференції з президентом Польщі Каролем Навроцьким у Варшаві, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський сказав, що Україна передає партнерам інформацію щодо системи "Орєшнік" у Білорусі.

"Думаю партнери самі можуть оцінити цю загрозу і зрозуміти, як їм на це реагувати. Це загроза багатьом європейським країнам, включаючи Польщу, Німеччину і інші країни", – сказав він.

Зеленський також згадав про прохання України застосувати санкції проти компаній, які розташовані як на європейському континенті, так і на інших континентах, та які продають компоненти для "Орєшніка" через треті країни.

"Без цих компонентів Росія розвивати виробництво "Орєшніка" не може. Я не бачу цих введених санкцій. У мене питання достатньо логічне. Якщо наші партнери, США і інші, проводять багато дипломатичних зусиль щодо закінчення війни, то чи можуть наші партнери так само тиснути на Росію, щоб вони не розміщували ближче до Європи, до кордону з Польщею ,"Орєшнік", – запитав Зеленський.

В іншому випадку, за його словами, складно зрозуміти, чому Росія атакує американські системи ППО на території України, а партнери не роблять висновків щодо загроз на території Білорусі.

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко у четвер повідомив про взяття на бойове чергування російського ракетного комплексу "Орєшнік".

Як відомо, Росія єдиний раз застосовувала балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік" у війні проти України – удару завдали по Дніпру у листопаді 2024 року.

Невдовзі після того самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що Москва передасть Білорусі таку систему.