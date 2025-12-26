Німецькі судді нарікають, що не мають ресурсів для боротьби з відмиванням коштів

Німецька асоціація суддів (DRB) звинувачує федеральні землі в тому, що вони полегшують діяльність організованої злочинності, зокрема у контексті економічних злочинів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Zeit.

Голова DRB Свен Рубен сказав, що наркобанди, торговці людьми та економічні злочинці мають надто легке життя в Німеччині, оскільки часто мають справу з хронічно недоукомплектованими та технічно погано оснащеними правоохоронними органами.

"Уряди земель втрачають для держави багато мільярдів євро, тому що надто однобічно зосереджуються на витратах на персонал для кримінального переслідування", – сказав він.

За словами Рубена, в Німеччині щороку відмивається близько 100 мільярдів євро.

"На руку організованій злочинності грає те, що в країні бракує 2000 прокурорів, слідчі мають мільйон незавершених справ, а складні справи часто не можуть бути розслідувані через брак ресурсів і закінчуються угодами", – додав голова DRB.

Як нагадує Zeit, улітку федеральний уряд Німеччини пообіцяв виділити землям близько пів мільярда євро протягом наступних чотирьох років на створення додаткових робочих місць та цифровізацію судової системи.

