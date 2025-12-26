Немецкие судьи жалуются, что не имеют ресурсов для борьбы с отмыванием средств

Немецкая ассоциация судей (DRB) обвиняет федеральные земли в том, что они облегчают деятельность организованной преступности, в частности в контексте экономических преступлений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Zeit.

Председатель DRB Свен Рубен сказал, что наркобандиты, торговцы людьми и экономические преступники имеют слишком легкую жизнь в Германии, поскольку часто имеют дело с хронически недоукомплектованными и технически плохо оснащенными правоохранительными органами.

"Правительства земель теряют для государства много миллиардов евро, потому что слишком односторонне сосредотачиваются на расходах на персонал для уголовного преследования", – сказал он.

По словам Рубена, в Германии ежегодно отмывается около 100 миллиардов евро.

"На руку организованной преступности играет то, что в стране не хватает 2000 прокуроров, следователи имеют миллион незавершенных дел, а сложные дела часто не могут быть расследованы из-за нехватки ресурсов и заканчиваются соглашениями", – добавил глава DRB.

Как напоминает Zeit, летом федеральное правительство Германии пообещало выделить землям около полумиллиарда евро в течение следующих четырех лет на создание дополнительных рабочих мест и цифровизацию судебной системы.

