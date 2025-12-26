Понад 40% поляків бояться загроз безпеці країни у 2026 році

Найбільшим страхом громадян Польщі у 2026 році виявилась ситуація із системою охорони здоровʼя, але майже половина з них вказали на загрози нацбезпеці та внутрішню нестабільність.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить опитування компанії IBRiS для порталу Wirtualna Polska.

"Чого Ви найбільше боїтеся в 2026 році?" – таке запитання почули польські респонденти нового опитування. Опитані могли вибрати до трьох відповідей.

На вершині списку опинилися проблеми з доступом до медичних послуг, на які вказали 47,5% опитаних. Крім того, поляки також відчувають страх за своє фізичне здоров'я та здоровʼя близьких (45,3%).

Відразу за медичними питаннями йде тема, пов'язана з геополітичною ситуацією. Загрози безпеці Польщі побоюються 44,2% респондентів. Подібний відсоток опитаних вказав на політичну нестабільність і внутрішні суперечки в Польщі (43,3%).

Далі йде питання зростання вартості життя (інфляція, рахунки, ціни на продукти харчування), на яке вказали 41,5% опитаних. Значно менше, а саме 21,8% респондентів, бояться втратити роботу або джерело доходу.

Наприкінці списку опинилися кліматичні зміни та екстремальні погодні явища, які є джерелом занепокоєння для 7,9% поляків. Відповідь "інше" обрали 0,6% респондентів, а "не знаю/важко сказати" – 2,4%.

Дослідження було проведено United Surveys by IBRiS для Wirtualna Polska в період з 19 по 21 грудня 2025 року методом CATI (телефонні інтерв'ю) та CAWI (інтернет-опитування) на репрезентативній вибірці 1000 поляків.

Раніше повідомлялось, що майже чверть польських громадян підтримують вихід Польщі зі складу Європейського Союзу.

Нагадаємо, опитування від IBRiS на замовлення порталу Defence24 та ініціативи Stand With Ukraine засвідчило, що частка противників вступу України до ЄС і НАТО серед поляків більша, аніж прихильників.