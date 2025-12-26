Более 40% поляков опасаются угроз безопасности страны в 2026 году

Наибольшим страхом граждан Польши в 2026 году оказалась ситуация с системой здравоохранения, но почти половина из них указали на угрозы национальной безопасности и внутреннюю нестабильность.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос компании IBRiS для портала Wirtualna Polska.

"Чего Вы больше всего боитесь в 2026 году?" – такой вопрос услышали польские респонденты нового опроса. Опрошенные могли выбрать до трех ответов.

На вершине списка оказались проблемы с доступом к медицинским услугам, на которые указали 47,5% опрошенных. Кроме того, поляки также испытывают страх за свое физическое здоровье и здоровье близких (45,3%).

Сразу за медицинскими вопросами идет тема, связанная с геополитической ситуацией. Угрозы безопасности Польши опасаются 44,2% респондентов. Аналогичный процент опрошенных указал на политическую нестабильность и внутренние споры в Польше (43,3%).

Далее идет вопрос роста стоимости жизни (инфляция, счета, цены на продукты питания), на который указали 41,5% опрошенных. Значительно меньше, а именно 21,8% респондентов, боятся потерять работу или источник дохода.

В конце списка оказались климатические изменения и экстремальные погодные явления, которые являются источником беспокойства для 7,9% поляков. Ответ "другое" выбрали 0,6% респондентов, а "не знаю/трудно сказать" – 2,4%.

Исследование было проведено United Surveys by IBRiS для Wirtualna Polska в период с 19 по 21 декабря 2025 года методом CATI (телефонные интервью) и CAWI (интернет-опрос) на репрезентативной выборке 1000 поляков.

Ранее сообщалось, что почти четверть польских граждан поддерживают выход Польши из состава Европейского Союза.

Напомним, опрос от IBRiS по заказу портала Defence24 и инициативы Stand With Ukraine показал, что доля противников вступления Украины в ЕС и НАТО среди поляков больше, чем сторонников.