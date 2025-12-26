У Росії кажуть, що разом зі США "справді наблизились" до завершення війни

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергєй Рябков сказав, що Москва і Вашингтон начебто близькі до врегулювання російської агресії проти України.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на російське РБК, про це Рябков сказав в ефірі російського пропагандистського телебачення.

За словами заступника глави МЗС Росії, "25 грудня 25-го року залишиться у нас у всіх в пам'яті як рубіж, коли ми наблизилися, справді наблизилися до рішення".

"Але від нас, від нашої роботи, від політичної волі тієї сторони залежить, чи зможемо ми зробити останній ривок і вийти на домовленість", – додав він.

Рябков очікувано звинуватив Україну та Європу у намаганні зірвати угоду, додавши, що вони нібито "подвоїли зусилля" для цього.

Раніше у пʼятницю президент Володимир Зеленський заявив, що 20-пунктний план щодо мирного врегулювання розв’язаної РФ війни проти України готовий вже на 90%.

Як відомо, 24 грудня президент України вперше розкрив зміст "мирного плану" з 20 пунктів, узгодженого з США.

Тим часом з Москви надійшли сигнали, що Росія вимагатиме суттєвих змін до проєкту "мирного плану", узгодженого Україною і США.