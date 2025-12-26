В России говорят, что вместе с США "действительно приблизились" к завершению войны

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сказал, что Москва и Вашингтон якобы близки к урегулированию российской агрессии против Украины.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на российское РБК, об этом Рябков сказал в эфире российского пропагандистского телевидения.

По словам заместителя главы МИД России, "25 декабря 25-го года останется у нас у всех в памяти как рубеж, когда мы приблизились, действительно приблизились к решению".

"Но от нас, от нашей работы, от политической воли той стороны зависит, сможем ли мы сделать последний рывок и выйти на договоренность", – добавил он.

Рябков ожидаемо обвинил Украину и Европу в попытке сорвать соглашение, добавив, что они якобы "удвоили усилия" для этого.

Ранее в пятницу президент Владимир Зеленский заявил, что 20-пунктный план по мирному урегулированию развязанной РФ войны против Украины готов уже на 90%.

Как известно, 24 декабря президент Украины впервые раскрыл содержание "мирного плана" из 20 пунктов, согласованного с США.

Между тем из Москвы поступили сигналы, что Россия будет требовать существенных изменений в проект "мирного плана", согласованного Украиной и США.