В России говорят, что вместе с США "действительно приблизились" к завершению войны
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сказал, что Москва и Вашингтон якобы близки к урегулированию российской агрессии против Украины.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на российское РБК, об этом Рябков сказал в эфире российского пропагандистского телевидения.
По словам заместителя главы МИД России, "25 декабря 25-го года останется у нас у всех в памяти как рубеж, когда мы приблизились, действительно приблизились к решению".
"Но от нас, от нашей работы, от политической воли той стороны зависит, сможем ли мы сделать последний рывок и выйти на договоренность", – добавил он.
Рябков ожидаемо обвинил Украину и Европу в попытке сорвать соглашение, добавив, что они якобы "удвоили усилия" для этого.
Ранее в пятницу президент Владимир Зеленский заявил, что 20-пунктный план по мирному урегулированию развязанной РФ войны против Украины готов уже на 90%.
Как известно, 24 декабря президент Украины впервые раскрыл содержание "мирного плана" из 20 пунктов, согласованного с США.
Между тем из Москвы поступили сигналы, что Россия будет требовать существенных изменений в проект "мирного плана", согласованного Украиной и США.