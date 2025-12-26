Зеленський: "мирний план" готовий вже на 90%

Президент Володимир Зеленський заявив, що 20-пунктний план щодо мирного врегулювання розв’язаної РФ війни проти України готовий вже на 90%.

Про це він розповів під час онлайн-спілкування з журналістами у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

За словами Зеленського, задача української сторони полягає в тому, щоб цей план був готовий на 100%.

"Той 20-пунктний план, над яким ми працювали, на 90% готовий. Наше завдання – робити так, щоб все було готово на 100%. Це не просто, і ніхто не каже, що стовідсотково це одразу буде", – зазначив він.

Зеленський також додав, що такі зустрічі, як заплановані у Флориді його особисті переговори з президентом США Дональдом Трампом мають допомогти "наблизити бажаний результат".

За його словами, у запропонованого плану є чотири сторони: Україна, США, Росія і Європа.

"Безумовно, 20 пунктів без Росії, без європейців підписувати не можна. Так, чотиристороння угода. Але є у нас двосторонні домовленості. І знову-таки, це друге питання, чи ми їх підписуємо з президентом (Трампом. – Ред.) або ні – нам треба їх ще раз обговорити. І, як я і сказав, щоденно є зміни в усі ці документи нашими групами переговорників. Я думаю, в деяких речах можна ставити вже крапку", – додав Зеленський.

Крім того, український президент скептично оцінив можливість того, що російська сторона погодиться на запропонований план. У цьому контексті він наголосив, що РФ завжди шукає приводи для відмови.

"Якщо Україна показує свою позицію, вона конструктивна, а Росія не погоджується, значить тиску недостатньо. І це також я хочу обговорити з президентом США", – додав він.

Як відомо, 24 грудня президент України вперше розкрив зміст "мирного плану" з 20 пунктів, узгодженого з США.

Тим часом з Москви надійшли сигнали, що Росія вимагатиме суттєвих змін до проєкту "мирного плану", узгодженого Україною і США.