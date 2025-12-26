У Росії нарікають, що США не поспішають відновлювати авіасполучення

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергєй Рябков сказав, що США відмовляються обговорювати негайне відновлення прямого авіасполучення між державами.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс", про це Рябков сказав в ефірі російського пропагандистського телебачення.

За словами заступника глави російського МЗС, США не погоджуються на відновлення прямого авіасполучення з Росією, пропонуючи спочатку вирішити питання, пов'язані з війною РФ проти України.

"Вони не погоджуються на це (відновлення авіасполучення. – Ред.). І поки що саме в цій сфері зрушень немає", – сказав Рябков.

Він додав, що американська сторона пропонує "спочатку домовитися щодо України, а потім повернемося до цього питання".

У квітні ЗМІ повідомляли, що Росія в рамках переговорів зі США просила дозволити їй купувати літаки компанії Boeing за гроші з мільярдів доларів заморожених державних активів після припинення вогню в Україні.

Тоді ж повідомлялось, що Росія просуває ідею щодо відкриття повітряного простору США для російських авіакомпаній у рамках угоди про припинення вогню з Україною.