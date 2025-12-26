В России сетуют, что США не спешат восстанавливать авиасообщение

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сказал, что США отказываются обсуждать немедленное возобновление прямого авиасообщения между государствами.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс", об этом Рябков сказал в эфире российского пропагандистского телевидения.

По словам заместителя главы российского МИД, США не соглашаются на возобновление прямого авиасообщения с Россией, предлагая сначала решить вопросы, связанные с войной РФ против Украины.

"Они не соглашаются на это (восстановление авиасообщения. – Ред.). И пока именно в этой сфере сдвигов нет", – сказал Рябков.

Он добавил, что американская сторона предлагает "сначала договориться по Украине, а потом вернемся к этому вопросу".

В апреле СМИ сообщали, что Россия в рамках переговоров с США просила разрешить ей покупать самолеты компании Boeing за деньги из миллиардов долларов замороженных государственных активов после прекращения огня в Украине.

Тогда же сообщалось, что Россия продвигает идею об открытии воздушного пространства США для российских авиакомпаний в рамках соглашения о прекращении огня с Украиной.