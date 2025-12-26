Вибух на заводі у Франції: двоє постраждалих загинули в лікарні

Кількість жертв вибуху на норвезькому хімічному заводі Elkem Silicones, що стався 22 грудня поблизу міста Ліон у Франції, зросла до двох.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

У п'ятницю префектура департаменту Рона, до якої входить Ліон, повідомила про смерть 55-річного працівника Elkem Silicones. Його доправили до лікарні з важкими опіками.

У вівторок увечері стало відомо про смерть 47-річного працівника. Таким чином, загальна кількість загиблих унаслідок інциденту зросла до двох.

За попередніми даними, вибух стався в одній з лабораторій заводу Elkem Silicones, яка спричинила пожежу в будівлі площею 600 квадратних метрів. Причина вибуху на об'єкті наразі ще не встановлена.

Прокуратура Ліона розпочала розслідування щодо ненавмисного заподіяння тілесних ушкоджень юридичною особою та ненавмисного вбивства юридичною особою.

В останні роки завод Elkem у Сен-Фоні був об'єктом офіційних попереджень від префектури Рони за порушення правил безпеки або щодо зберігання небезпечних речовин.

Нагадаємо, вибух без пожежі стався у жовтні на нафтопереробному заводі "Лукойл" у румунському місті Плоєшть, є постраждалий.

Перед тим у Румунії стався вибух і пожежа на деревообробному підприємстві, внаслідок нещасного випадку постраждали кілька працівників.