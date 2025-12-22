У Франції четверо постраждалих унаслідок вибуху на заводі

Чотири людини постраждали після вибуху на заводі норвезької компанії Elkem у місті Сен-Фон у Франції в понеділок.

Як пише "Європейська правда", про це керівниця відділу комунікацій Elkem Маріанна Стігсет повідомила в коментарі норвезькому телеканалу TV2.

У понеділок ввечері французьке видання Le Progres повідомило, що з заводу було чутно вибух і що кілька людей отримали поранення.

"Вибух стався в пілотній майстерні, яку ми маємо в Сен-Фоні, неподалік від Ліона у Франції. Чотири співробітники отримали поранення", – розповіла Стігсет.

Вона додала, що в результаті вибуху виникла пожежа з задимленням, яку вже загасили.

"Місцеве керівництво Elkem співпрацює з місцевою владою для координації поточних рятувальних робіт. Ми надали співробітникам кризовий штаб", – сказала речниця.

Стігсет також сказала, що в компанії не знають, що спричинило вибух, але буде проведено розслідування, щоб з'ясувати причину аварії.

Норвезька компанія Elkem була заснована в 1904 році і виробляє матеріали, пов'язані з кремнієм.

