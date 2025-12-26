Укр Рус Eng

Взрыв на заводе во Франции: двое пострадавших скончались в больнице

Новости — Пятница, 26 декабря 2025, 22:25 — Олег Павлюк

Число жертв взрыва на норвежском химическом заводе Elkem Silicones, произошедшего 22 декабря вблизи города Лион во Франции, возросло до двух.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В пятницу префектура департамента Рона, в который входит Лион, сообщила о смерти 55-летнего работника Elkem Silicones. Его доставили в больницу с тяжелыми ожогами.

Во вторник вечером стало известно о смерти 47-летнего работника. Таким образом, общее количество погибших в результате инцидента возросло до двух.

По предварительным данным, взрыв произошел в одной из лабораторий завода Elkem Silicones, что привело к пожару в здании площадью 600 квадратных метров. Причина взрыва на объекте пока не установлена.

Прокуратура Лиона начала расследование по факту непреднамеренного причинения телесных повреждений юридическим лицом и непреднамеренного убийства юридическим лицом.

В последние годы завод Elkem в Сен-Фоне был объектом официальных предупреждений от префектуры Рона за нарушение правил безопасности или хранения опасных веществ.

Напомним, взрыв без пожара произошел в октябре на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл" в румынском городе Плоешть, есть пострадавший.

Перед этим в Румынии произошел взрыв и пожар на деревообрабатывающем предприятии, в результате несчастного случая пострадали несколько работников.

Франция
