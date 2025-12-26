Взрыв на заводе во Франции: двое пострадавших скончались в больнице

Число жертв взрыва на норвежском химическом заводе Elkem Silicones, произошедшего 22 декабря вблизи города Лион во Франции, возросло до двух.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В пятницу префектура департамента Рона, в который входит Лион, сообщила о смерти 55-летнего работника Elkem Silicones. Его доставили в больницу с тяжелыми ожогами.

Во вторник вечером стало известно о смерти 47-летнего работника. Таким образом, общее количество погибших в результате инцидента возросло до двух.

По предварительным данным, взрыв произошел в одной из лабораторий завода Elkem Silicones, что привело к пожару в здании площадью 600 квадратных метров. Причина взрыва на объекте пока не установлена.

Прокуратура Лиона начала расследование по факту непреднамеренного причинения телесных повреждений юридическим лицом и непреднамеренного убийства юридическим лицом.

В последние годы завод Elkem в Сен-Фоне был объектом официальных предупреждений от префектуры Рона за нарушение правил безопасности или хранения опасных веществ.

Напомним, взрыв без пожара произошел в октябре на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл" в румынском городе Плоешть, есть пострадавший.

Перед этим в Румынии произошел взрыв и пожар на деревообрабатывающем предприятии, в результате несчастного случая пострадали несколько работников.